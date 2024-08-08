Макаров Никифор Васильевич Около 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Никифор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Макаров Василий Николаевич

Мать: не указана

В РС 1816 года - 21 год. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609 В ИВ 1823 года - 30 лет. В РС 1834 года - 40 лет. (В РС 1816 года - 21 год). дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1816

Жена: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Макаров Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1823 года - 7 лет. В РС 1834 года - 17 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755. В ИВ 1853 года - 40 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 20
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Макарова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1823 года - 5 лет. В РС 1834 года - 15 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755.
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Макарова Дария Никифоровна

Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1823 года - 3 года. В РС 1834 года - 13 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755.
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Макаров Константин Никифорович

Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1823 года - 1 год. В РС 1834 года - 12 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755. В ИВ 1853 года - 30 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об.
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Макарова Агрипина (Агрофена Огрофена) Никифоровна

Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1834 года - 9 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755, как Агрофена и Огрофена В ИВ 1853 года - 24 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об., как ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Макаров Кирилл (Кирило) Никифорович

Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1834 года - 5 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755. В ИВ 1853 года - 28 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об.
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Макарова Федосья Никифоровна

Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1834 года - 3 года. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1834

Сын: Макаров Данило Никифорович

Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1834 года на 1 апреля - 1 неделя. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755. В ИВ 1853 года - 20 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об.
Смерть
Неизвестно

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