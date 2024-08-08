Макаров Никифор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Макаров Василий Николаевич
Мать: не указана
Сын: Макаров Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна
Дочь: Макарова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна
Дочь: Макарова Дария Никифоровна
Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна
Сын: Макаров Константин Никифорович
Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна
Дочь: Макарова Агрипина (Агрофена Огрофена) Никифоровна
Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна
Сын: Макаров Кирилл (Кирило) Никифорович
Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна
Дочь: Макарова Федосья Никифоровна
Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна
Сын: Макаров Данило Никифорович
Мать ребёнка: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна