Хмелев Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1932
Дата смерти13.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1932
Рождение ребёнка
10.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмелева Раиса Кузьминична
Рождение ребёнка
17.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмелева Раиса Кузьминична
Паромово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.06.1962
Мать ребёнка: Хмелева Раиса Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1997