Хмелев Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелев Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1932

Дата смерти

13.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1932

Отец: Хмелев Федор Дмитриевич

Мать: Хмелева Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
10.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмелева Раиса Кузьминична

Рождение ребёнка
17.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмелева Раиса Кузьминична

Паромово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.06.1962

Сын: Хмелев Игорь Ефимович

Мать ребёнка: Хмелева Раиса Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелева Раиса Кузьминична

Смерть
13.05.1997
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