Хмелева (Новикова) Раиса Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1931
Дата смерти11.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1931
Рождение ребёнка
10.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хмелев Ефим Федорович
Рождение ребёнка
17.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хмелев Ефим Федорович
Паромово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.06.1962
Отец ребёнка: Хмелев Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1987
Бор, город Бор, Нижегородская область