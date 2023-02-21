Хмелева (Новикова) Раиса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелева (Новикова) Раиса Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1931

Дата смерти

11.10.1987

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1931

Отец: Новиков Кузьма Иванович

Мать: Новикова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хмелев Ефим Федорович

Рождение ребёнка
17.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хмелев Ефим Федорович

Паромово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.06.1962

Сын: Хмелев Игорь Ефимович

Отец ребёнка: Хмелев Ефим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелев Ефим Федорович

Смерть
11.10.1987
Бор, город Бор, Нижегородская область
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