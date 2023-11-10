Красильникова (Хмелева) Нина Ефимовна 17.12.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красильникова (Хмелева) Нина Ефимовна

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Место рождения

Паромово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

17.12.1959

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1959

Отец: Хмелев Ефим Федорович

Мать: Хмелева (Новикова) Раиса Кузьминична

Паромово, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
28.02.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Овечкино, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

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