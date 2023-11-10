Красильникова (Хмелева) Нина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения17.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1959
Бракосочетание
28.02.1982
Муж: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Овечкино, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл