Дворянинов Алексей Алексеевич
Место рожденияBishkek, Chuy Province Kyrgyzstan
Дата рождения1908
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Bishkek, Chuy Province Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
20.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дворянинов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-проектировщик на литерных заводах
Смерть
1978