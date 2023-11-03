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Дворянинов Алексей Алексеевич

Место рождения

Bishkek, Chuy Province Kyrgyzstan

Дата рождения

1908

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дворянинов Алексей Сергеевич

Мать: Дворянинова Надежда Дмитриевна

Bishkek, Chuy Province Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
20.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дворянинов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-проектировщик на литерных заводах
Смерть
1978
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