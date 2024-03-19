Дворянинова (Соколова) Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1886
Дата смерти25.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1886
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дворянинов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Дворянинов Алексей Сергеевич
Bishkek, Chuy Province Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1921
Сын: Дворянинов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Дворянинов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.01.1922
Дочь: Шмелева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Дворянинов Алексей Сергеевич
бишкек, Чуйская область Kyrgyzstan
Работа или профессия
Неизвестно
учитель арифметики и литературы
Смерть
25.05.1977
Похороны
Неизвестно