Дворянинова (Соколова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворянинова (Соколова) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.08.1886

Дата смерти

25.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1886

Отец: Соколов Дмитрий Александрович

Мать: Соколова Анна Дмитриевна

Малмыж, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Дворянинов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Дворянинов Алексей Сергеевич

Bishkek, Chuy Province Kyrgyzstan
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1921

Сын: Дворянинов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Дворянинов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
25.01.1922

Дочь: Шмелева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Дворянинов Алексей Сергеевич

бишкек, Чуйская область Kyrgyzstan
Работа или профессия
Неизвестно
учитель арифметики и литературы
Смерть
25.05.1977
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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