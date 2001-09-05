Дворянинов Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дворянинов Алексей Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Сын: Дворянинов Юрий Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.09.2001
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область