Дворянинов Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворянинов Борис Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.09.2001

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дворянинов Алексей Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Сын: Дворянинов Юрий Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.09.2001
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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