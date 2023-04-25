Ладейщиков Герасим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛадейщиков Герасим Васильевич

Ладейщиков Герасим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Ладейщиков Василий Ефимович

Мать: Ладейщикова Настасья Саввична

Рождение ребёнка
17.04.1869

Сын: Ладейщиков Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Ладейщикова Мария Никифоровна

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ладейщикова Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Ладейщикова Мария Никифоровна

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1875 ст.

Сын: Ладейщиков Прокопий Герасимович

Мать ребёнка: Ладейщикова Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладейщикова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close