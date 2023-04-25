Ладейщиков Герасим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
17.04.1869
Сын: Ладейщиков Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Ладейщикова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ладейщикова Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Ладейщикова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
24.02.1875 ст.
Сын: Ладейщиков Прокопий Герасимович
Мать ребёнка: Ладейщикова Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно