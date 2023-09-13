Ладейщикова (Портнягина) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладейщикова (Портнягина) Мария Никифоровна

Место рождения

Старикова, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Старикова, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладейщиков Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1869

Сын: Ладейщиков Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Ладейщиков Герасим Васильевич

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ладейщикова Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Ладейщиков Герасим Васильевич

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1875 ст.

Сын: Ладейщиков Прокопий Герасимович

Отец ребёнка: Ладейщиков Герасим Васильевич

Смерть
Неизвестно

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