Ладейщикова (Портнягина) Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1869
Сын: Ладейщиков Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Ладейщиков Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ладейщикова Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Ладейщиков Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1875 ст.
Сын: Ладейщиков Прокопий Герасимович
Отец ребёнка: Ладейщиков Герасим Васильевич
Смерть
Неизвестно