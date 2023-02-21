Ihly (Förderer/Ferderer) Margarethe
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1902
Дата смерти10.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1902
Отец: Förderer Franz
Мать: Förderer Barbara
Бракосочетание
08.02.1921
Муж: Ihly Thomas
Рождение ребёнка
30.05.1926
Дочь: Schäfer Katharina
Отец ребёнка: Ihly Thomas
Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
29.09.1943
Сын: Ihly Michael
Отец ребёнка: Ihly Thomas
Смерть
10.08.1992
Schalksmühle