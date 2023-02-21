Ihly (Förderer/Ferderer) Margarethe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ihly (Förderer/Ferderer) Margarethe

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1902

Дата смерти

10.08.1992

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1902

Отец: Förderer Franz

Мать: Förderer Barbara

Бракосочетание
08.02.1921

Муж: Ihly Thomas

Рождение ребёнка
30.05.1926

Дочь: Schäfer Katharina

Отец ребёнка: Ihly Thomas

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
29.09.1943

Сын: Ihly Michael

Отец ребёнка: Ihly Thomas

Смерть
10.08.1992
Schalksmühle
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