Ihly Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ihly Michael

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1943

Отец: Ihly Thomas

Мать: Ihly Margarethe

Смерть
Неизвестно
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