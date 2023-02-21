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Ihly Michael
Ihly Michael
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.1943
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ihly Thomas
1897 г.р.
Мать
Ihly (Förderer/ferderer) Margarethe
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1943
Отец:
Ihly Thomas
Мать:
Ihly Margarethe
Смерть
Неизвестно
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