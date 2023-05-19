Свинцовская (Четверик) Мария Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Четверик Самсон Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Мирошнеченко Светлана
Отец ребёнка: Свинцовский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Свинцовский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свинцовский Николай
Отец ребёнка: Свинцовский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свинцовский Николай
Смерть
Неизвестно