Свинцовская (Четверик) Мария Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинцовская (Четверик) Мария Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Четверик Самсон Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Мирошнеченко Светлана

Отец ребёнка: Свинцовский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Свинцовский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свинцовский Николай

Отец ребёнка: Свинцовский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свинцовский Николай

Смерть
Неизвестно
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