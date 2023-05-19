Мирошнеченко (Свинцовская) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошнеченко (Свинцовская) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Свинцовский Николай

Мать: Свинцовская Мария Самсоновна