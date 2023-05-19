Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мирошнеченко (Свинцовская) Светлана
Мирошнеченко (Свинцовская) Светлана
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Женский
Отец
Свинцовский Николай
Мать
Свинцовская (Четверик) Мария Самсоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Свинцовский Николай
Мать:
Свинцовская Мария Самсоновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь