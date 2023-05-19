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Четверик Самсон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Четверик Самуил Григорьевич

Мать: не указана

Военная служба
1914
В/ч 5-й Сибирский полк, стрелок
м/п Семипалатинская область, Павлодарский уезд, Белоцерковская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свинцовская Мария Самсоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макеева Надежда Самсоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Вера Самсоновна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Казахская ССР, Павлодарская область, Успенский район, село Богатырь
Смерть
Неизвестно
Казахская ССР, Павлодарская область, Успенский район, село Богатырь
Застрелился из ружья в сарае из-за астмы