Четверик Самсон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Четверик Самуил Григорьевич
Мать: не указана
Военная служба
1914
В/ч 5-й Сибирский полк, стрелок
м/п Семипалатинская область, Павлодарский уезд, Белоцерковская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свинцовская Мария Самсоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макеева Надежда Самсоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Вера Самсоновна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Казахская ССР, Павлодарская область, Успенский район, село Богатырь
Смерть
Неизвестно
Казахская ССР, Павлодарская область, Успенский район, село Богатырь
Застрелился из ружья в сарае из-за астмы