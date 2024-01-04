Баскаковъ Николай
Место рождения
Дата рождения1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Баскаковъ Паѵелъ
Мать: Баскакова Анна
Рождение ребёнка
26.07.1879
Сын: Баскаковъ Калинникъ
Мать ребёнка: Баскакова Анна
Рождение ребёнка
09.03.1885
Сын: Баскаковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Баскакова Анна
Рождение ребёнка
26.03.1892
Сын: Баскаковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Баскакова Анна
Рождение ребёнка
10.09.1896
Сын: Баскаковъ Їосифъ
Мать ребёнка: Баскакова Анна
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Евдокия
Мать ребёнка: Баскакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маланія
Мать ребёнка: Баскакова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскакова Анна