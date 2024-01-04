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Баскаковъ Николай

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Баскаковъ Паѵелъ

Мать: Баскакова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1879

Сын: Баскаковъ Калинникъ

Мать ребёнка: Баскакова Анна

Рождение ребёнка
09.03.1885

Сын: Баскаковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Баскакова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1892

Сын: Баскаковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Баскакова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1896

Сын: Баскаковъ Їосифъ

Мать ребёнка: Баскакова Анна

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Евдокия

Мать ребёнка: Баскакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маланія

Мать ребёнка: Баскакова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Анна

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