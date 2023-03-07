Баскакова (Назарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова (Назарова) Анна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Назаръ Павловъ

Мать: Назарова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Баскаковъ Меѳодій

Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Денисова Дарія

Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Карманова Екатерина

Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Варворкина Марія

Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ

Рождение ребёнка
1858

Сын: Баскаковъ Николай

Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Туленкова Марія

Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баскаковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаковъ Паѵелъ

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