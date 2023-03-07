Баскакова (Назарова) Анна
Место рождения
Дата рождения1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Назаръ Павловъ
Мать: Назарова Аксинья
Рождение ребёнка
1847
Сын: Баскаковъ Меѳодій
Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Денисова Дарія
Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Карманова Екатерина
Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варворкина Марія
Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
1858
Сын: Баскаковъ Николай
Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Туленкова Марія
Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баскаковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Баскаковъ Паѵелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баскаковъ Паѵелъ