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Баскаковъ Калинникъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1879

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1879

Отец: Баскаковъ Николай

Мать: Баскакова Анна

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