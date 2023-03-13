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Баскаковъ Калинникъ
Баскаковъ Калинникъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.07.1879
Пол
Мужской
Отец
Баскаковъ Николай
1858 г.р.
Мать
Баскакова (Лазарева) Анна
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.07.1879
Отец:
Баскаковъ Николай
Мать:
Баскакова Анна
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