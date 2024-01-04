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Субботин Дмитрий Александрович

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

После 1894

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Субботин Александр Максимович

Мать: Субботина Аграфена Андреевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Субботин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Субботина Евгения Емельянова

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.08.1883 ст.

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Субботина Евгения Емельянова

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.

Дочь: Апполинария Дмитриевна

Мать ребёнка: Субботина Евгения Емельянова

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Субботин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Субботина Евгения Емельянова

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Евгения Емельянова

Смерть
После 1894
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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