Субботин Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиПосле 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Субботин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Субботина Евгения Емельянова
Рождение ребёнка
19.08.1883 ст.
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Субботина Евгения Емельянова
Рождение ребёнка
01.01.1890 ст.
Дочь: Апполинария Дмитриевна
Мать ребёнка: Субботина Евгения Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Субботин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Субботина Евгения Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1894