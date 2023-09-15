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Субботина Аграфена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1840

Муж: Субботин Александр Максимович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Субботин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Максимович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Зиновья Александровна

Отец ребёнка: Субботин Александр Максимович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Субботин Марк Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Максимович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Субботин Иван Александрович

Отец ребёнка: Субботин Александр Максимович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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