Субботина Аграфена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1840
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Субботин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Зиновья Александровна
Отец ребёнка: Субботин Александр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Субботин Марк Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Субботин Иван Александрович
Отец ребёнка: Субботин Александр Максимович
Смерть
После 1858