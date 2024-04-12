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Субботин Александр Максимович

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1824 и 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1824 и 1825

Отец: Субботин Максим Дмитриевич

Мать: Субботина Афимья (Евфимия)

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
После 1840

Жена: Субботина Аграфена Андреевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Субботин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Субботина Аграфена Андреевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Зиновья Александровна

Мать ребёнка: Субботина Аграфена Андреевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Субботин Марк Александрович

Мать ребёнка: Субботина Аграфена Андреевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Субботин Иван Александрович

Мать ребёнка: Субботина Аграфена Андреевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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