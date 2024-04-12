Субботин Александр Максимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1824 и 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1824 и 1825
Бракосочетание
После 1840
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Субботин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Субботина Аграфена Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Зиновья Александровна
Мать ребёнка: Субботина Аграфена Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Субботин Марк Александрович
Мать ребёнка: Субботина Аграфена Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Субботин Иван Александрович
Мать ребёнка: Субботина Аграфена Андреевна
Смерть
После 1858