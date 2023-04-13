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Орличенко Антон Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Орличенко Карп Исаевич

Мать: Орличенко Христина Яковлевна

Бракосочетание
08.07.1856

Жена: Орличенко Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
26.09.1858

Сын: Орличенко Харитон Антонович

Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
07.01.1863

Дочь: Яновская Акилина Антоновна

Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
18.04.1866

Сын: Орличенко Иван Антонович

Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
18.01.1869

Сын: Орличенко Макар Антонович

Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
19.07.1871

Дочь: Михайлова Марина Антоновна

Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
13.05.1876

Дочь: Анохиина Елена Антоновна

Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Орличенко Лаврентий Антонович

Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Орличенко Афанасий Антонович

Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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