Орличенко Антон Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
08.07.1856
Рождение ребёнка
26.09.1858
Сын: Орличенко Харитон Антонович
Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
07.01.1863
Дочь: Яновская Акилина Антоновна
Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
18.04.1866
Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
18.01.1869
Сын: Орличенко Макар Антонович
Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
19.07.1871
Дочь: Михайлова Марина Антоновна
Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
13.05.1876
Дочь: Анохиина Елена Антоновна
Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Орличенко Лаврентий Антонович
Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Орличенко Афанасий Антонович
Мать ребёнка: Орличенко Елена Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно