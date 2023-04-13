Орличенко Карп Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко Карп Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

04.08.1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1816 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Орличенко Антон Карпович

Мать ребёнка: Орличенко Христина Яковлевна

Рождение ребёнка
12.04.1841

Дочь: Хиония Карповна

Мать ребёнка: Орличенко Христина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орличенко Христина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.1851