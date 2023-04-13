Орличенко Карп Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти04.08.1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Орличенко Христина Яковлевна
Рождение ребёнка
12.04.1841
Дочь: Хиония Карповна
Мать ребёнка: Орличенко Христина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.1851