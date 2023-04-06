Орличенко Харитон Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко Харитон Антонович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1858

Отец: Орличенко Антон Карпович

Мать: Орличенко Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
19.04.1886

Сын: Орличенко Георгий Харитонович

Мать ребёнка: Орличенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1888

Сын: Орличенко Иван Харитонович

Мать ребёнка: Орличенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1897

Сын: Орличенко Михаил Харитонович

Мать ребёнка: Орличенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1902

Дочь: Матрона Харитоновна

Мать ребёнка: Орличенко Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орличенко Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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