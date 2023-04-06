Орличенко Харитон Антонович
Место рождения
Дата рождения26.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1858
Рождение ребёнка
19.04.1886
Сын: Орличенко Георгий Харитонович
Мать ребёнка: Орличенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1888
Сын: Орличенко Иван Харитонович
Мать ребёнка: Орличенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1897
Сын: Орличенко Михаил Харитонович
Мать ребёнка: Орличенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1902
Дочь: Матрона Харитоновна
Мать ребёнка: Орличенко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орличенко Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно