Дубинович (Бартунская) Анастасия Сергеевна
Место рожденияRiga, Latvia
Дата рождения22.01.1910
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1910
Riga, Latvia
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
1935
Сын: Дубинович Леонтий Степанович
Отец ребёнка: Дубинович Степан Лукьянович
Berzhinki
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Гарбаускене Надежда Степановна
Отец ребёнка: Дубинович Степан Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларионова Анна Степановна
Отец ребёнка: Дубинович Степан Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно