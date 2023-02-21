Дубинович (Бартунская) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинович (Бартунская) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Riga, Latvia

Дата рождения

22.01.1910

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1935 г.р.
1947 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1910

Отец: Бартунский Сергей Потапович

Мать: Бартунская Прасковья Лаврентьевна

Riga, Latvia
Бракосочетание
1929

Муж: Дубинович Степан Лукьянович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Дубинович Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Дубинович Степан Лукьянович

Berzhinki
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Гарбаускене Надежда Степановна

Отец ребёнка: Дубинович Степан Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова Анна Степановна

Отец ребёнка: Дубинович Степан Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинович Степан Лукьянович

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинович Степан Лукьянович

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинович Степан Лукьянович

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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