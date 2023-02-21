Бартунская (Зубкова) Прасковья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартунская (Зубкова) Прасковья Лаврентьевна

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Место рождения

Pavkshtely

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Зубков Лаврентий Дмитриевич

Мать: Зубкова Феодосия

Pavkshtely
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бартунский Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Бартунский Сергей Потапович

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1906

Сын: Бартунский Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Бартунский Сергей Потапович

Riga, Latvia
Рождение ребёнка
22.01.1910

Дочь: Дубинович Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Бартунский Сергей Потапович

Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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