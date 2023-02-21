Бартунская (Зубкова) Прасковья Лаврентьевна
Место рожденияPavkshtely
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Зубков Лаврентий Дмитриевич
Мать: Зубкова Феодосия
Pavkshtely
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бартунский Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Бартунский Сергей Потапович
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бартунский Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Бартунский Сергей Потапович
Riga, Latvia
Рождение ребёнка
22.01.1910
Дочь: Дубинович Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Бартунский Сергей Потапович
Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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