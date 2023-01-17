Дубинович Степан Лукьянович
Место рожденияPetrovichi, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1905
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
1935
Сын: Дубинович Леонтий Степанович
Мать ребёнка: Дубинович Анастасия Сергеевна
Berzhinki
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Гарбаускене Надежда Степановна
Мать ребёнка: Дубинович Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларионова Анна Степановна
Мать ребёнка: Дубинович Анастасия Сергеевна
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно