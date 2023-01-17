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Дубинович Степан Лукьянович

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Место рождения

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1905

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Дубинович Лукьян Михайлович

Мать: Дубинович Вера Фёдоровна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1929

Жена: Дубинович Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Дубинович Леонтий Степанович

Мать ребёнка: Дубинович Анастасия Сергеевна

Berzhinki
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Гарбаускене Надежда Степановна

Мать ребёнка: Дубинович Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинович Анастасия Сергеевна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинович Анастасия Сергеевна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинович Анастасия Сергеевна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова Анна Степановна

Мать ребёнка: Дубинович Анастасия Сергеевна

Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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