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(Пыжева) Анна Фолимоновна
(Пыжева) Анна Фолимоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1756
Пол
Женский
Отец
Пыжев Фолимон Михайлович
Мать
Лукерья
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Пыжев Фолимон Михайлович
Мать:
Лукерья
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