(Пыжева) Анна Фолимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Анна Фолимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Пыжев Фолимон Михайлович

Мать: Лукерья

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