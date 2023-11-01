Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1783
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Яковлев однодв. д.Яковлевой Дорофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Пыжев Фолимон Михайлович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Пыжева) Варвара Фолимоновна
Отец ребёнка: Пыжев Фолимон Михайлович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Пыжева) Анна Фолимоновна
Отец ребёнка: Пыжев Фолимон Михайлович
Смерть
1783