Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Яковлев однодв. д.Яковлевой Дорофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Фолимон Михайлович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Пыжев Иван Фолимонович

Отец ребёнка: Пыжев Фолимон Михайлович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Пыжева) Варвара Фолимоновна

Отец ребёнка: Пыжев Фолимон Михайлович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Пыжева) Анна Фолимоновна

Отец ребёнка: Пыжев Фолимон Михайлович

Смерть
1783

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