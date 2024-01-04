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Рибопьер Александр Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Рибопьер Иван Степанович

Мать: Рибопьер Аграфена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ribаuрiеrrе. Граф.
Работа или профессия
Около 1779
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Обер-камергер. Член государственного совета.
Место жительства
1800
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После дуэли с князем Борисом Антоновичем Святополк-Четвертинским разжалован и заключён в Петропавловскую крепость.
Место жительства
1801
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Получил прежнее звание.
Бракосочетание
Около 1811

Жена: Рибопьер Екатерина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.11.1812

Дочь: Фон Зенден Аглая Александровна

Мать ребёнка: Рибопьер Екатерина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.05.1813

Дочь: Голенищева-Кутузова Софья Александровна

Мать ребёнка: Рибопьер Екатерина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.06.1816

Дочь: Рибопьер Мария Александровна

Мать ребёнка: Рибопьер Екатерина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.11.1817

Сын: Рибопьер Иван Александрович

Мать ребёнка: Рибопьер Екатерина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
(Ribаuрiеrrе). Граф.
Рождение ребёнка
29.06.1829

Дочь: Рибопьер Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Рибопьер Екатерина Михайловна

Лукка, Великое герцогство Тоскана, Италия. Графиня.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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