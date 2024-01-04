Рибопьер Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Ribаuрiеrrе. Граф.
Работа или профессия
Около 1779
Обер-камергер. Член государственного совета.
Место жительства
1800
После дуэли с князем Борисом Антоновичем Святополк-Четвертинским разжалован и заключён в Петропавловскую крепость.
Место жительства
1801
Получил прежнее звание.
Бракосочетание
Около 1811
Рождение ребёнка
04.11.1812
Дочь: Фон Зенден Аглая Александровна
Мать ребёнка: Рибопьер Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
04.05.1813
Дочь: Голенищева-Кутузова Софья Александровна
Мать ребёнка: Рибопьер Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1816
Дочь: Рибопьер Мария Александровна
Мать ребёнка: Рибопьер Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
25.11.1817
Сын: Рибопьер Иван Александрович
Мать ребёнка: Рибопьер Екатерина Михайловна
(Ribаuрiеrrе). Граф.
Рождение ребёнка
29.06.1829
Дочь: Рибопьер Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Рибопьер Екатерина Михайловна
Лукка, Великое герцогство Тоскана, Италия. Графиня.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1865