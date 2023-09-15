Рибопьер Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРибопьер Иван Александрович

Рибопьер Иван Александрович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.11.1817

Дата смерти

06.02.1871

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1817

Отец: Рибопьер Александр Иванович

Мать: Рибопьер Екатерина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
(Ribаuрiеrrе). Граф.
Работа или профессия
1849
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Чиновник II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии.
Бракосочетание
Около 1851

Жена: Рибопьер Софья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Стахович Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Рибопьер Софья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1854

Сын: Рибопьер Григорий Иванович

Мать ребёнка: Рибопьер Софья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кантакузен Александра Ивановна

Мать ребёнка: Рибопьер Софья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1863
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
гофмейстер | Должность: гофмейстер
Работа или профессия
Около 1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
церемониймейстер | Должность: церемониймейстер Присвоен гражданский чин: действительный статский советник.
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.02.1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close