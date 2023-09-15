Рибопьер Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения25.11.1817
Дата смерти06.02.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1817
(Ribаuрiеrrе). Граф.
Работа или профессия
1849
Чиновник II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии.
Бракосочетание
Около 1851
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Стахович Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Рибопьер Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Рибопьер Григорий Иванович
Мать ребёнка: Рибопьер Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кантакузен Александра Ивановна
Мать ребёнка: Рибопьер Софья Васильевна
Работа или профессия
1863
гофмейстер | Должность: гофмейстер
Работа или профессия
Около 1865
церемониймейстер | Должность: церемониймейстер Присвоен гражданский чин: действительный статский советник.
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1871