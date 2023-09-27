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Рибопьер Иван Степанович

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Место рождения

Франция

Дата рождения

1750

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Франция
Сын друга Вольтера Марка Стефана Де Рибопьера.
Место жительства
Около 1774
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехал из Франции в Россию, стал адъютантом Потемкина.
Бракосочетание
Около 1775

Жена: Рибопьер Аграфена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Рибопьер Александр Иванович

Мать ребёнка: Рибопьер Аграфена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ribаuрiеrrе. Граф.
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Рибопьер Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Рибопьер Аграфена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Рибопьер Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Рибопьер Аграфена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.05.1781

Дочь: Полянская Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Рибопьер Аграфена Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1790
Убит при штурме Измаила.
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