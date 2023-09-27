Рибопьер Иван Степанович
Место рожденияФранция
Дата рождения1750
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Франция
Сын друга Вольтера Марка Стефана Де Рибопьера.
Место жительства
Около 1774
Переехал из Франции в Россию, стал адъютантом Потемкина.
Бракосочетание
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Рибопьер Александр Иванович
Мать ребёнка: Рибопьер Аграфена Александровна
Ribаuрiеrrе. Граф.
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Рибопьер Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Рибопьер Аграфена Александровна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Рибопьер Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Рибопьер Аграфена Александровна
Рождение ребёнка
13.05.1781
Дочь: Полянская Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Рибопьер Аграфена Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790
Убит при штурме Измаила.