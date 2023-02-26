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Василий Алексеев

Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Алексей Андреев

Мать: Агрипина Павлова

д.Холмы
Бракосочетание
18.10.1793

Жена: Татьяна Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.04.1797

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

д.Холмы
Рождение ребёнка
29.03.1799

Сын: Марк Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

д.Холмы
Рождение ребёнка
12.05.1800

Дочь: Гликерия Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

д.Холмы
Рождение ребёнка
03.03.1803

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

д.Холмы
Рождение ребёнка
?.07.1806

Дочь: Феврония Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Матвеева

Смерть
Неизвестно
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