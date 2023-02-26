Василий Алексеев
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Алексей Андреев
Мать: Агрипина Павлова
д.Холмы
Бракосочетание
18.10.1793
Жена: Татьяна Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.04.1797
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
д.Холмы
Рождение ребёнка
29.03.1799
Сын: Марк Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
д.Холмы
Рождение ребёнка
12.05.1800
Дочь: Гликерия Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
д.Холмы
Рождение ребёнка
03.03.1803
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
д.Холмы
Рождение ребёнка
?.07.1806
Дочь: Феврония Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Матвеева
Смерть
Неизвестно