Агрипина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
1775
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
д.Холмы
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Агафия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
21.11.1796
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Ануфрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1806
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Смерть
Неизвестно