Агрипина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
1775

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

д.Холмы
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Агафия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
21.11.1796

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Ануфрий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1806

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Андреев

Смерть
Неизвестно
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