Баранов Платон Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Платон Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1911

Дочь: Вера Платоновна

Мать ребёнка: Ксения Сергеевна

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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