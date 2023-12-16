(Предп.Власова) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Предп.Власова) Ксения Сергеевна

(Предп.Власова) Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Сергей Илларионович

Мать: Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
01.09.1911

Дочь: Вера Платоновна

Отец ребёнка: Баранов Платон Иосифович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Платон Иосифович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close