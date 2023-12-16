(Предп.Власова) Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Сергей Илларионович
Мать: Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
01.09.1911
Дочь: Вера Платоновна
Отец ребёнка: Баранов Платон Иосифович
Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно