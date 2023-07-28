Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Игнатьевна

Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1806

Муж: Семен Степанович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Игнат Семенович

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1820

Дочь: Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1823

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Степанович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close