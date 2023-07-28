Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1806
Муж: Семен Степанович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Игнат Семенович
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
07.04.1820
Дочь: Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Рождение ребёнка
08.02.1823
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Степанович
Смерть
Неизвестно