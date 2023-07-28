Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Семеновна

Екатерина Семеновна

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Семен Степанович

Мать: Евдокия Игнатьевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платон Алексеевич

Рождение ребёнка
19.12.1825

Сын: Игнат Платонович

Отец ребёнка: Платон Алексеевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1827

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Платон Алексеевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1830

Сын: Павел Платонович

Отец ребёнка: Платон Алексеевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.