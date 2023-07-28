Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Семен Степанович
Мать: Евдокия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платон Алексеевич
Рождение ребёнка
19.12.1825
Сын: Игнат Платонович
Отец ребёнка: Платон Алексеевич
Рождение ребёнка
08.08.1827
Дочь: Мария Платоновна
Отец ребёнка: Платон Алексеевич
Рождение ребёнка
28.08.1830
Сын: Павел Платонович
Отец ребёнка: Платон Алексеевич
Смерть
Неизвестно