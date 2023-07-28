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Федосья Семеновна

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Семен Степанович

Мать: Евдокия Игнатьевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
29.10.1832

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Лаврентьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1834

Сын: Роман Иванович

Отец ребёнка: Иван Лаврентьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1836

Сын: Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Иван Лаврентьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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