Федосья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Семен Степанович
Мать: Евдокия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.10.1832
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
15.09.1834
Сын: Роман Иванович
Отец ребёнка: Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
25.10.1836
Сын: Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Иван Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно