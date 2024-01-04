Строганов Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения13.09.1770
Дата смерти07.01.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1770
Титул: барон.
Образование
Около 1777
Получил домашнее образование под руководством француза гувернёра.
Образование
1787
Посещал занятия по химии, физике и астрономии. Отправлен из Петербурга вместе с кузеном Павлом Александровичем Строгановым и его воспитателем Ж. Роммом с целью продолжить образование.
Образование
1789
Продолжил обучение во Франции, где вскоре получил известие о смерти отца и вынужден был выехать в Россию.
Бракосочетание
16.02.1791
Рождение ребёнка
09.07.1793
Сын: Строганов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова Анна Сергеевна
Титул: барон.
Рождение ребёнка
08.11.1794
Сын: Строганов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова Анна Сергеевна
Титул: барон.
Рождение ребёнка
31.12.1795
Сын: Строганов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова Анна Сергеевна
Титул: барон.
Работа или профессия
1796
Пожалован в действительные камергеры и назначен присутствующим в Берг-коллегии.
Рождение ребёнка
15.03.1797
Сын: Строганов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова Анна Сергеевна
Титул: барон.
Рождение ребёнка
11.02.1800
Дочь: Черткова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Строганова Анна Сергеевна
Титул: баронесса.
Рождение ребёнка
04.11.1801
Сын: Строганов Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Строганова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
До 1804
Дочь: Полетика Идалия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Незаконая дочь. Из письма Юлии Петровны: "дочь от женщины с которой он встретился до своего назначения в Испанию", то есть до 1804. (в Родоводе р. между 1792 - 1810)
Работа или профессия
1804
Должность: посланник
Работа или профессия
1808
По собственной инициативе покинул Мадрид в связи с приближением наполеоновских войск.
Работа или профессия
?.09.1812
Должность: чрезвычайный посланник и полномочный министр.
Работа или профессия
?.07.1816
Возглавил дипломатическую миссию.
Работа или профессия
?.10.1816
Должность: чрезвычайный посол и полномочный министр.
Работа или профессия
?.07.1821
Покинул турецкую столицу вместе со всей российской миссией в Константинополе в знак протеста против наложения Турцией эмбарго на товары, провозимые кораблями под российским флагом, и запрета греческог... Показать все
Место жительства
С 1822 по 1826
Находился в отпуске за границей.
Место жительства
21.10.1824
Овдовел.
Работа или профессия
С 01.06.1826 по 13.07.1826
Должность: член Верховного уголовного суда по делу декабристов.
Место жительства
22.08.1826
В день коронации императора Николая I, барону Григорию Александровичу Строганову был пожалован титул графа.
Бракосочетание
1826
Жена: Строганова Юлия Петровна
Графиня Юлия Петровна, чуждая всяких претензий и обладая большим тактом, скоро заняла подобающее ей положение в столичном обществе, чему много способствовало и неизменное благоволение, оказываемое Стр... Показать все
Работа или профессия
1827
Место работы: Государственный Совет Должность: член Совета
Место жительства
С 1837 по 1846
Двоюродный дядя и опекун Натальи Николаевны Пушкиной (урождённой Гончаровой) и её детей. Супруги Строгановы были очень дружны с А. С. Пушкиным, которому Строганов приходился свойственником через Ната... Показать все
Работа или профессия
1838
Официально представлял Россию на коронации английской королевы Виктории.
Работа или профессия
После 1839
В дальнейшем обер камергер, обер-шенк, почётный член Академии наук, кавалер многих орденов и других наград.
Место жительства
После 1850
Под конец жизни граф Строганов большей частью жил за границей, в отпуску, принуждённый постоянно лечиться, пользуясь советами известных окулистов. Тем не менее, перед смертью он совсем ослеп.
Работа или профессия
Неизвестно
дипломат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1857
Похороны: Лазаревская церковь, Александро-Невская лавра.