Строганова (Трубецкая) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.05.1765
Дата смерти21.10.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: княжна, баронесса.
Работа или профессия
Около 1790
Место работы: Высочайший Двор Должность: фрейлина
Бракосочетание
16.02.1791
Рождение ребёнка
09.07.1793
Сын: Строганов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович
Титул: барон.
Рождение ребёнка
08.11.1794
Сын: Строганов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович
Титул: барон.
Рождение ребёнка
31.12.1795
Сын: Строганов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович
Титул: барон.
Рождение ребёнка
15.03.1797
Сын: Строганов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович
Титул: барон.
Рождение ребёнка
11.02.1800
Дочь: Черткова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович
Титул: баронесса.
Рождение ребёнка
04.11.1801
Сын: Строганов Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.10.1824
Королевство Саксония. Похороны: Духовская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Российская империя.