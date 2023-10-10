Строганова (Трубецкая) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Трубецкая) Анна Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.05.1765

Дата смерти

21.10.1824

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна, баронесса.
Работа или профессия
Около 1790
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Должность: фрейлина
Бракосочетание
16.02.1791

Муж: Строганов Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.07.1793

Сын: Строганов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: барон.
Рождение ребёнка
08.11.1794

Сын: Строганов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: барон.
Рождение ребёнка
31.12.1795

Сын: Строганов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: барон.
Рождение ребёнка
15.03.1797

Сын: Строганов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: барон.
Рождение ребёнка
11.02.1800

Дочь: Черткова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: баронесса.
Рождение ребёнка
04.11.1801

Сын: Строганов Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Строганов Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.10.1824
Королевство Саксония. Похороны: Духовская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Российская империя.
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