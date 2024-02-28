Строганова (д’Ойенгаузен) Юлия Петровна
Место рождения
Дата рождения20.08.1782
Дата смерти02.11.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Священная Римская империя. Титул: графиня. Четвёртая дочь португальского графа Карла Августа д’Ойенгаузена (d’Oyenhausen-Gravenburg; 03.01.1739 — 03.03.1793) и португальской поэтессы донны Леоноры д’А... Показать все
Образование
Около 1789
Графиня Юлия Петровна получила классическое католическое воспитание, под руководством амбициозной и умной матери, сочинения которой были неотъемлемой частью библиотек просвещённых людей Европы.
Бракосочетание
?.02.1800
Муж: не указан
Муж: граф д’Ега Хосе-Мария-де-Айресе (1755—1827), камергер королевы Марии I. Он был вдовцом с пятью детьми, но богат, знатен и щедр.
Место жительства
1801
Юлия с мужем поселилась в Мадриде, куда граф д’Ега был назначен португальским посланником при испанском дворе.
Место жительства
С 1804 по 1808
В Мадриде Юлия встретила барона Григория Александровича Строганова (1770—1857), бывшим российским полномочным министром при Испанском дворе, и стала его любовницей.
Место жительства
Между 1807 и 1808
Граф д’Ега с женой вернулся в Португалию.
Место жительства
1808
Граф с энтузиазмом принял французскую армию Наполеона, вступившую в Лиссабон в ноябре 1808 года, и принимал активное участие в работе нового правительства во главе с Андошем Жюно (1771—1813). Красота ... Показать все
Место жительства
Около 1810
После подписания конвенции в Синтре, супруги д’Ега вынуждены были бежать во Францию под защиту Наполеона, который назначил им пенсию в размере 60000 франков в год.
Место жительства
1811
Италия
Юлия вновь встретилась с бароном Григорием Александровичем Строгановым и решила ради него оставить мужа.
Место жительства
1812
Уехала за Строгановым в Швецию, куда он был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром.
Место жительства
1821
Строганов должен был возвратиться в Россию, Юлия последовала за ним. В Петербурге Юлия Петровна нигде не показывалась, встретить её можно было только на холостяцкой квартире барона Григория Александро... Показать все
Место жительства
?.10.1824
Отечественные пушкинисты считают, что у Юлии Петровны от Строганова была внебрачная дочь, Ида́лия де Обертей, в замужестве Полетика. Однако по сведениям Смирновой-Россет и великого князя Николая Михай... Показать все
Место жительства
1824
Скончалась жена барона Г. А. Строганова, баронесса Анна Сергеевна, рождённая княжна Трубецкая.
Бракосочетание
1826
Графиня Юлия Петровна, чуждая всяких претензий и обладая большим тактом, скоро заняла подобающее ей положение в столичном обществе, чему много способствовало и неизменное благоволение, оказываемое Стр... Показать все
Место жительства
1840
Проведя очень бурно молодость, Юлия Петровна в России стала непреклонной хранительницей нравов, занималась активно благотворительностью. По инициативе графини в был создан Санкт-Петербургский Совет де... Показать все
Работа или профессия
1841
Место работы: Высочайший Двор Кавалерственная дама ордена Св. Екатерины (малого креста)
Работа или профессия
1862
Место работы: Высочайший Двор Должность: статс-дама
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.1864
Погребена в склепе католического костёла Усекновения главы Иоанна Предтечи, Царское Село.