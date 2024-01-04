(Пинчук) Иулиания (Ульяна) Митрофановна
Место рождения
Дата рождения21.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1864
Бракосочетание
13.01.1888
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1888
Дочь: Варвара Корнилиевна
Отец ребёнка: Пинчук Корнилий Самсонович
Рождение ребёнка
27.08.1890
Дочь: Наталия Корнилиевна
Отец ребёнка: Пинчук Корнилий Самсонович
Рождение ребёнка
18.07.1892
Дочь: Мария Корнилиевна
Отец ребёнка: Пинчук Корнилий Самсонович
Рождение ребёнка
30.12.1893
Дочь: Мелания Корнилиевна
Отец ребёнка: Пинчук Корнилий Самсонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно