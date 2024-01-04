(Пинчук) Иулиания (Ульяна) Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пинчук) Иулиания (Ульяна) Митрофановна

(Пинчук) Иулиания (Ульяна) Митрофановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

21.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1864

Отец: Пинчук Митрофан Никифорович

Мать: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
13.01.1888

Муж: Пинчук Корнилий Самсонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1888

Дочь: Варвара Корнилиевна

Отец ребёнка: Пинчук Корнилий Самсонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.08.1890

Дочь: Наталия Корнилиевна

Отец ребёнка: Пинчук Корнилий Самсонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1892

Дочь: Мария Корнилиевна

Отец ребёнка: Пинчук Корнилий Самсонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1893

Дочь: Мелания Корнилиевна

Отец ребёнка: Пинчук Корнилий Самсонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close