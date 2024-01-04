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Андрей Лукин

Место рождения

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Мой Лука Иванов

Мать: Моя Параскева Ермолаева

Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
ИВ-1830 Андрей 4 ИВ-1833 Андрей 7 Поручитель! МК-1858 22.01.1958 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Вотчины Штабс Капитана Льва Стефанова Мельницкого деревни К... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Княжово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Место жительства
Неизвестно
Конюшино, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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