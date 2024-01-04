Андрей Лукин
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Мой Лука Иванов
Мать: Моя Параскева Ермолаева
ИВ-1830 Андрей 4 ИВ-1833 Андрей 7 Поручитель! МК-1858 22.01.1958 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Вотчины Штабс Капитана Льва Стефанова Мельницкого деревни К... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Конюшино, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно