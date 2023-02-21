Познаева Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познаева Антонина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тамара Валентиновна

Отец ребёнка: Познаев Валентин Арсеньевич

Рождение ребёнка
03.11.1938

Дочь: Стрельченко Валентина Валентиновна

Отец ребёнка: Познаев Валентин Арсеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1957

Сын: Познаев не Валентинович

Отец ребёнка: неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
неграмотная, разносила почту и убиралась "Серп и Молот"
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