Познаева Антонина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тамара Валентиновна
Отец ребёнка: Познаев Валентин Арсеньевич
Рождение ребёнка
03.11.1938
Дочь: Стрельченко Валентина Валентиновна
Отец ребёнка: Познаев Валентин Арсеньевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
неграмотная, разносила почту и убиралась "Серп и Молот"