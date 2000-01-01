Познаев Василий Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познаев Василий Арсеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тамара Валентиновна

Мать ребёнка: Познаева Антонина Степановна

Рождение ребёнка
03.11.1938

Дочь: Стрельченко Валентина Валентиновна

Мать ребёнка: Познаева Антонина Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
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