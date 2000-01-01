Познаев Василий Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тамара Валентиновна
Мать ребёнка: Познаева Антонина Степановна
Рождение ребёнка
03.11.1938
Дочь: Стрельченко Валентина Валентиновна
Мать ребёнка: Познаева Антонина Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942