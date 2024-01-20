Глухов Зиновий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
1859
Поручители: По женихе: Починка Азёва удельные крестьяне Григорий Герасимов, Диомид Андреев и Никон Карпов Маргасовы; По невесте: Починка Ижболдина Константин и Василий Димитриевы, Козма Миронов Красно... Показать все
Смерть
Неизвестно