Глухов Зиновий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Зиновий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Глухов Павел Дмитриевич

Мать: Глухова Акилина Дмитриевна

Бракосочетание
1859

Жена: Глухова Акилина Федоровна

Поручители: По женихе: Починка Азёва удельные крестьяне Григорий Герасимов, Диомид Андреев и Никон Карпов Маргасовы; По невесте: Починка Ижболдина Константин и Василий Димитриевы, Козма Миронов Красно... Показать все
Смерть
Неизвестно
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