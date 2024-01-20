Глухова (Красноперова) Акилина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Красноперова) Акилина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1859

Муж: Глухов Зиновий Павлович

Поручители: По женихе: Починка Азёва удельные крестьяне Григорий Герасимов, Диомид Андреев и Никон Карпов Маргасовы; По невесте: Починка Ижболдина Константин и Василий Димитриевы, Козма Миронов Красно... Показать все
Смерть
Неизвестно
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