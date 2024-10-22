Глухова (Суханова) Акилина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухова (Суханова) Акилина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1851

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Суханов Дмитрий Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
1826

Муж: Глухов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.08.1827

Дочь: Гурьева (Глухова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Глухов Исмаил Павлович

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Глухов Никита Павлович

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Глухов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Глухов Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Глухов Самсон Павлович

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Глухов Зиновий Павлович

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Семенова (Глухова) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Смерть
1851
Причина смерти: от водяной

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