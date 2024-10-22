Глухова (Суханова) Акилина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1851
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Суханов Дмитрий Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
1826
Рождение ребёнка
05.08.1827
Дочь: Гурьева (Глухова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Семенова (Глухова) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Смерть
1851
Причина смерти: от водяной