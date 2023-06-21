Leomar Leppiko Ado — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leomar Leppiko Ado

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1756

Дата смерти

Около 1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1785 г.р.
1787 г.р.
1789 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1785

Сын: Leomar Leppiko Mart

Мать ребёнка: Leomar Liso

Рождение ребёнка
18.03.1787

Дочь: Marri

Мать ребёнка: Leomar Liso

Рождение ребёнка
12.10.1789

Дочь: Lena

Мать ребёнка: Leomar Liso

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Leomar Ado

Мать ребёнка: Leomar Liso

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Liso

Мать ребёнка: Leomar Liso

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Anne

Мать ребёнка: Leomar Liso

Смерть
Около 1824
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