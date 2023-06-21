Leomar Leppiko Ado
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1756
Дата смертиОколо 1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1785
Сын: Leomar Leppiko Mart
Мать ребёнка: Leomar Liso
Рождение ребёнка
18.03.1787
Дочь: Marri
Мать ребёнка: Leomar Liso
Рождение ребёнка
12.10.1789
Дочь: Lena
Мать ребёнка: Leomar Liso
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Leomar Ado
Мать ребёнка: Leomar Liso
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Liso
Мать ребёнка: Leomar Liso
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Anne
Мать ребёнка: Leomar Liso
Смерть
Около 1824