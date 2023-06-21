Leomar Liso
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1785
Сын: Leomar Leppiko Mart
Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado
Рождение ребёнка
18.03.1787
Дочь: Marri
Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado
Рождение ребёнка
12.10.1789
Дочь: Lena
Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Leomar Ado
Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Liso
Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Anne
Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado
Смерть
Неизвестно