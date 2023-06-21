Leomar Liso — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leomar Liso

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1785 г.р.
1787 г.р.
1789 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1785

Сын: Leomar Leppiko Mart

Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado

Рождение ребёнка
18.03.1787

Дочь: Marri

Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado

Рождение ребёнка
12.10.1789

Дочь: Lena

Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Leomar Ado

Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Liso

Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Anne

Отец ребёнка: Leomar Leppiko Ado

Смерть
Неизвестно